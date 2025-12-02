Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025

Трамп представил программу помощи детям по началу накоплений в банках
23:09 02.12.2025
Трамп представил программу помощи детям по началу накоплений в банках
Президент США Дональд Трамп представил в Белом доме инициативу помощи детям по началу накопления в банках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, dell, inc.
В мире, США, Дональд Трамп, Dell, Inc.
Трамп представил программу помощи детям по началу накоплений в банках

Президент США представил "счет Трампа", программу, которая научит детей копить

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представил в Белом доме инициативу помощи детям по началу накопления в банках, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Белый дом сообщал, что программа будет называться "счет Трампа".
«
"Счет Трампа" будет первым трастовым-фондом для каждого американского ребенка", - сказал президент США в Белом доме.
Трамп заявил, что поддержку программы обеспечивают бизнесмены, среди них руководство компании Dell, которое даст 250 долларов 25 миллионам детей.
Средства предполагается использовать для поддержки детей в семьях с невысоким доходом, добавил президент.
Программа предполагает депозит государства в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся с 2025 до 2028 годы. Фонд позволит инвестировать средства в акции и вносить дополнительные средства с частичной поддержкой работодателем. Снимать со счета молодые американцы смогут только по достижении совершеннолетия.
