Трамп представил программу помощи детям по началу накоплений в банках

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представил в Белом доме инициативу помощи детям по началу накопления в банках, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Белый дом сообщал, что программа будет называться "счет Трампа".
"Счет Трампа" будет первым трастовым-фондом для каждого американского ребенка", - сказал президент США в Белом доме.
Трамп заявил, что поддержку программы обеспечивают бизнесмены, среди них руководство компании Dell, которое даст 250 долларов 25 миллионам детей.
Средства предполагается использовать для поддержки детей в семьях с невысоким доходом, добавил президент.
Программа предполагает депозит государства в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся с 2025 до 2028 годы. Фонд позволит инвестировать средства в акции и вносить дополнительные средства с частичной поддержкой работодателем. Снимать со счета молодые американцы смогут только по достижении совершеннолетия.
