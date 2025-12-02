https://ria.ru/20251202/tramp-2059369703.html
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше и знают маршруты их перемещений. РИА Новости, 02.12.2025
Трамп: США знают маршруты наркотрафика и вскоре начнут наносить удары по суше
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше и знают маршруты их перемещений.
Соответствующее заявление он сделал на фоне продолжающихся ударов США по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки.
"Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
При этом американский лидер не раскрыл, где именно будут наноситься удары.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.