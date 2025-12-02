Рейтинг@Mail.ru
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 02.12.2025 (обновлено: 22:55 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tramp-2059369703.html
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше и знают маршруты их перемещений. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:13:00+03:00
2025-12-02T22:55:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059356233_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_ba2c62d029d9608548d216fadf2ffb25.jpg
https://ria.ru/20251202/tramp-2059357066.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059369349.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059356233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21025e440c07cd0b6e584003440738f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп
США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп

Трамп: США знают маршруты наркотрафика и вскоре начнут наносить удары по суше

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше и знают маршруты их перемещений.
Соответствующее заявление он сделал на фоне продолжающихся ударов США по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки.
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Объем морского наркотрафика снизился на 91% после ударов США, заявил Трамп
Вчера, 20:48
"Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
При этом американский лидер не раскрыл, где именно будут наноситься удары.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Вашингтон может атаковать страны, продающие кокаин в США, пригрозил Трамп
Вчера, 22:10
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала