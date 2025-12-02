США вскоре начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше и знают маршруты их перемещений.

Соответствующее заявление он сделал на фоне продолжающихся ударов США по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки.

"Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.

При этом американский лидер не раскрыл, где именно будут наноситься удары.