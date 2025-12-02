Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот опустошил предназначенные на случай войны нефтяные резервы Соединенных Штатов.
"Я бы с удовольствием это сделал (меры, чтобы понизить цены на бензин - ред.), и нам было бы гораздо проще это сделать, если бы нам не приходилось вновь пополнять стратегические национальные резервы, которые Байден опустошил перед выборами, чтобы они могли попытаться выиграть ... Они не предназначены для того, чтобы люди были довольными ценами на бензин. Они предназначены для войны, для серьёзных проблем, очень серьёзных. Он их опустошил", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
В 2022 году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.