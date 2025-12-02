Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот опустошил предназначенные на случай войны нефтяные резервы Соединенных Штатов.

В 2022 году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.