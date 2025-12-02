Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025
21:55 02.12.2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот опустошил предназначенные на случай войны нефтяные резервы Соединенных... РИА Новости, 02.12.2025
2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны

Трамп: Байден перед выборами опустошил нефтяные резервы США на случай войны

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот опустошил предназначенные на случай войны нефтяные резервы Соединенных Штатов.
"Я бы с удовольствием это сделал (меры, чтобы понизить цены на бензин - ред.), и нам было бы гораздо проще это сделать, если бы нам не приходилось вновь пополнять стратегические национальные резервы, которые Байден опустошил перед выборами, чтобы они могли попытаться выиграть ... Они не предназначены для того, чтобы люди были довольными ценами на бензин. Они предназначены для войны, для серьёзных проблем, очень серьёзных. Он их опустошил", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
В 2022 году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов
Вчера, 16:12
 
