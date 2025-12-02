Рейтинг@Mail.ru
Трамп снова появился на публике с пластырем на руке - РИА Новости, 02.12.2025
21:26 02.12.2025
Трамп снова появился на публике с пластырем на руке
Трамп снова появился на публике с пластырем на руке
Президент США вновь появился на публике с пластырем на запястье – теперь на заседании кабмина, предает корреспондент РИА Новости.
Трамп снова появился на публике с пластырем на руке

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США вновь появился на публике с пластырем на запястье – теперь на заседании кабмина, предает корреспондент РИА Новости.
В последний раз лидер США появлялся с пластырем на руке на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон (1 декабря мск или 30 ноября по местному времени).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Вчера, 21:09
Уже во вторник, 2 декабря, на руке президента опять был заметен пластырь телесного цвета.
Белый дом не объяснял причину, по которой Трамп вынужден носить пластырь. Сам президент появляется в таком виде на фоне пройденного в связи с преклонным возрастом МРТ (нарушений, как заявляли в Белом доме, не выявлено).
Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
17 июля, 21:07
 
В миреСШАФлоридаКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
