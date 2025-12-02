https://ria.ru/20251202/tramp-2059364316.html
Трамп снова появился на публике с пластырем на руке
Президент США вновь появился на публике с пластырем на запястье – теперь на заседании кабмина, предает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США вновь появился на публике с пластырем на запястье – теперь на заседании кабмина, предает корреспондент РИА Новости.
В последний раз лидер США
появлялся с пластырем на руке на борту самолета по пути из Флориды
в Вашингтон
(1 декабря мск или 30 ноября по местному времени).
Уже во вторник, 2 декабря, на руке президента опять был заметен пластырь телесного цвета.
Белый дом не объяснял причину, по которой Трамп вынужден носить пластырь. Сам президент появляется в таком виде на фоне пройденного в связи с преклонным возрастом МРТ (нарушений, как заявляли в Белом доме, не выявлено).
Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.