Трамп снова появился на публике с пластырем на руке

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США вновь появился на публике с пластырем на запястье – теперь на заседании кабмина, предает корреспондент РИА Новости.

Уже во вторник, 2 декабря, на руке президента опять был заметен пластырь телесного цвета.

Белый дом не объяснял причину, по которой Трамп вынужден носить пластырь. Сам президент появляется в таком виде на фоне пройденного в связи с преклонным возрастом МРТ (нарушений, как заявляли в Белом доме, не выявлено).