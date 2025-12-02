Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что сейчас его ум острее, чем был 45 лет назад
21:13 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/tramp-2059362446.html
Трамп считает, что сейчас его ум острее, чем был 45 лет назад
Президент США Дональд Трамп похвастался, что мыслит острее, чем 45 лет назад. РИА Новости, 02.12.2025
Трамп считает, что сейчас его ум острее, чем был 45 лет назад

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что мыслит острее, чем 45 лет назад.
"Я думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад", - заявил президент США на заседании кабинета министров в Белом доме.
По его словам, он "блестяще" прошел оценку умственных способностей, с которой бы, по его словам, не справились 99% человек.
Трамп стал старейшим президентом США - на момент инаугурации он был на пять месяцев старше предшественника Джо Байдена в день его вступления в должность. Байден часто терялся, путался в словах и даже падал на публике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена
27 февраля, 12:37
 
