Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена.

"Я даю ответы, решаю проблемы. А вы ничего не можете найти, но пишите истории о чудесном здоровье Байдена", - посетовал американский лидер.