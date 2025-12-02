Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/tramp-2059362051.html
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Президент США Дональд Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:09:00+03:00
2025-12-02T21:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250902/tramp-2039216763.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье

Трамп ответил усмешкой на то, что его здоровье вызывает беспокойство

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена.
«
"Я тут сижу. Отвечаю на вопросы. Устраиваю по четыре пресс-конференции. Байден одну не мог провести за восемь месяцев. Но вы всегда находите что-то новое. А у него (Трампа - ред.) крепкое здоровье? Байден был отличным. Но крепко ли здоровье Трампа", - сказал президент США на заседании кабинета министров в Белом доме.
Такая ситуация вызвала у Трампа усмешку.
"Я даю ответы, решаю проблемы. А вы ничего не можете найти, но пишите истории о чудесном здоровье Байдена", - посетовал американский лидер.
Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена
2 сентября, 22:48
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала