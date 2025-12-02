https://ria.ru/20251202/tramp-2059362051.html
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Президент США Дональд Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:09:00+03:00
2025-12-02T21:09:00+03:00
2025-12-02T21:09:00+03:00
Трамп ответил усмешкой на беспокойство о его здоровье
Трамп ответил усмешкой на то, что его здоровье вызывает беспокойство
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена.
«
"Я тут сижу. Отвечаю на вопросы. Устраиваю по четыре пресс-конференции. Байден
одну не мог провести за восемь месяцев. Но вы всегда находите что-то новое. А у него (Трампа
- ред.) крепкое здоровье? Байден был отличным. Но крепко ли здоровье Трампа", - сказал президент США
на заседании кабинета министров в Белом доме.
Такая ситуация вызвала у Трампа усмешку.
"Я даю ответы, решаю проблемы. А вы ничего не можете найти, но пишите истории о чудесном здоровье Байдена", - посетовал американский лидер.
Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
