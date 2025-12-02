Рейтинг@Mail.ru
Объем морского наркотрафика снизился на 91% после ударов США, заявил Трамп
02.12.2025
20:48 02.12.2025
Объем морского наркотрафика снизился на 91% после ударов США, заявил Трамп
Объем морского наркотрафика снизился на 91% после ударов США, заявил Трамп

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец USS Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Объем ввозимых по морю наркотиков благодаря ударам Штатов по лодкам наркокартелей у берегов Центральной и Южной Америки снизился на 91%, убежден президент США Дональд Трамп.
"Количество наркотиков, поступающих морем, сократилось на 91%, и я не знаю, кто эти 9%", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
"Мы останавливаем торговлю наркотиками. Мы уничтожаем суда. Мы побеждаем наркотеррористов", – добавил он.
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что наркотрафик после начала операции ВС США в водах Южной Америки сократился настолько, что военные не могут найти цели для ударов.
