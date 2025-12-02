Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан - РИА Новости, 02.12.2025
20:41 02.12.2025 (обновлено: 21:00 02.12.2025)
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан
в мире
в мире, новый орлеан, луизиана, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Новый Орлеан, Луизиана, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри запросил помощь нацгвардии в Новом Орлеане, и она будет направлена в ближайшие недели.
"Мы скоро направимся в Новый Орлеан. Губернатор позвонил мне, он хотел бы, чтобы мы прибыли. Губернатор Лэндри — отличный парень, отличный губернатор. Он попросил о помощи в Новом Орлеане, и мы направимся туда через пару недель", — сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Ранее Трамп передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Кроме того, второго сентября Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Позже он допустил привлечение армии для борьбы с преступностью в городе Мемфис.
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
В миреНовый ОрлеанЛуизианаСШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
