Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри запросил помощь нацгвардии в Новом Орлеане, и она будет направлена в ближайшие недели.
"Мы скоро направимся в Новый Орлеан. Губернатор позвонил мне, он хотел бы, чтобы мы прибыли. Губернатор Лэндри — отличный парень, отличный губернатор. Он попросил о помощи в Новом Орлеане, и мы направимся туда через пару недель", — сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Ранее Трамп передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Кроме того, второго сентября Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Позже он допустил привлечение армии для борьбы с преступностью в городе Мемфис.