Рейтинг@Mail.ru
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 02.12.2025 (обновлено: 20:55 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tramp-2059355789.html
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп
Европейские страны покупают у Вашингтона оружие по полной стоимости для дальнейшей передачи Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:38:00+03:00
2025-12-02T20:55:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059359779_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_a67ce4856ceb70378e364e9914d2a855.jpg
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
украина
сша
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059359779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c44b6fa95e665428ca11d08d1b110388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, европа
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Европа
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп

Трамп: Европа покупает оружие у США по полной стоимости для передачи Украине

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Европейские страны покупают у Вашингтона оружие по полной стоимости для дальнейшей передачи Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его на Украину или что там с ним делают", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
14 июля, 19:33
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТОЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала