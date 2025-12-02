https://ria.ru/20251202/tramp-2059355789.html
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп
Европейские страны покупают у Вашингтона оружие по полной стоимости для дальнейшей передачи Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:38:00+03:00
2025-12-02T20:38:00+03:00
2025-12-02T20:55:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059359779_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_a67ce4856ceb70378e364e9914d2a855.jpg
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
украина
сша
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059359779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c44b6fa95e665428ca11d08d1b110388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, европа
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Европа
Европа покупает оружие у США по полной стоимости, заявил Трамп
Трамп: Европа покупает оружие у США по полной стоимости для передачи Украине