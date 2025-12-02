Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.12.2025 (обновлено: 20:44 02.12.2025)
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается окончания украинского конфликта, но ситуация непростая. РИА Новости, 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059330222.html
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса

Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса, но ситуация сложная

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается окончания украинского конфликта, но ситуация непростая.
«
"Но мы пытаемся это разрешить (конфликт - ред.). Мы разрешили восемь войн, а эта будет девятой", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
"Непростая ситуация", – добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Вчера, 18:55
 
Заголовок открываемого материала