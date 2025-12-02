https://ria.ru/20251202/tramp-2059354327.html
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается окончания украинского конфликта, но ситуация непростая. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса
Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса, но ситуация сложная