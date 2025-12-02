Рейтинг@Mail.ru
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 02.12.2025 (обновлено: 20:25 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tramp-2059354050.html
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп
США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, а экс-президент страны Джо Байден раздавал деньги как конфетки, заявил во вторник глава Белого дома... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:24:00+03:00
2025-12-02T20:25:00+03:00
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994685181_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_1e928dc6316841a2c65bffa787fc2f88.jpg
https://ria.ru/20251202/ssha-2059353223.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994685181_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_83170230763630e88a03843a8259b4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп
США больше не раздают Украине деньги, как конфетки, заявил Трамп

Трамп: Байден отдал 350 миллиардов долларов Украине, как будто это были конфетки

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, а экс-президент страны Джо Байден раздавал деньги как конфетки, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украина получила значительную часть помощи наличными, заявил Трамп
Вчера, 20:22
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала