Трамп пообещал сообщить, если что-то случится с его крепким здоровьем
Трамп пообещал сообщить, если что-то случится с его крепким здоровьем
Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает крепким здоровьем, но пообещал, что даст знать, если с ним что-то случится. РИА Новости, 02.12.2025
Трамп пообещал сообщить, если что-то случится с его крепким здоровьем
Трамп заявил, что он здоров и пообещал сообщить, если что-то случится