Трамп назвал главу ФРС упрямым волом
Трамп назвал главу ФРС упрямым волом - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп назвал главу ФРС упрямым волом
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым... РИА Новости, 02.12.2025
Трамп назвал главу ФРС упрямым волом
Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года