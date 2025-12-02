Рейтинг@Mail.ru
20:19 02.12.2025
Трамп назвал главу ФРС упрямым волом

Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года

© AP Photo / Patrick SemanskyДжером Пауэлл
© AP Photo / Patrick Semansky
Джером Пауэлл . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым волом".
«
"У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он собирается уходить (Пауэлл - ред.). Мы, вероятно, объявим в начале следующего года о том, кто станет новым председателем ФРС", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
18 июля, 14:29
 
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
