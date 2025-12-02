Рейтинг@Mail.ru
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов - РИА Новости, 02.12.2025
16:12 02.12.2025
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов
Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов на своей странице в соцсети Truth Social, иногда задваиваясь... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:12:00+03:00
2025-12-02T16:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
алекс джонс
сша
в мире, сша, дональд трамп, алекс джонс
В мире, США, Дональд Трамп, Алекс Джонс
Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов

Daily Beast: Трамп за четыре часа опубликовал более 160 постов в Truth Social

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов на своей странице в соцсети Truth Social, иногда задваиваясь и публикуя больше одного поста в минуту, сообщает издание Daily Beast.
"Невероятно, но в промежуток между 19.09 и 23.57 по восточному поясному времени (с 3.09 по 7.57 мск во вторник - ред.) Трамп сделал публикации более 160 раз, поделившись большинством постов по два раза. В какой-то момент президент выдавал более одного поста в минуту", - говорится в материале издания.
Как отмечает Daily Beast, даже для Трампа это было чересчур. По данным издания, большая часть публикаций состояла из репостов контента, связанного с движением MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), включая посты от аккаунтов телеканала Fox News, видеоблогера Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса. Часть постов была посвящена критике его оппонентов. Отмечается, что перед тем, как начать длинную череду репостов, Трамп опубликовал несколько собственных гневных постов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
