Трамп за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник за неполные четыре часа опубликовал более 160 постов на своей странице в соцсети Truth Social, иногда задваиваясь и публикуя больше одного поста в минуту, сообщает издание Daily Beast.
"Невероятно, но в промежуток между 19.09 и 23.57 по восточному поясному времени (с 3.09 по 7.57 мск во вторник - ред.) Трамп сделал публикации более 160 раз, поделившись большинством постов по два раза. В какой-то момент президент выдавал более одного поста в минуту", - говорится в материале издания.
Как отмечает Daily Beast, даже для Трампа это было чересчур. По данным издания, большая часть публикаций состояла из репостов контента, связанного с движением MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), включая посты от аккаунтов телеканала Fox News, видеоблогера Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса. Часть постов была посвящена критике его оппонентов. Отмечается, что перед тем, как начать длинную череду репостов, Трамп опубликовал несколько собственных гневных постов.