Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы - РИА Новости, 02.12.2025
11:27 02.12.2025
Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы
Президент США Дональд Трамп предостерег от призывов не выполнять его указы, заявив, что сделавшие это конгрессмены-демократы поступили неправильно.
Новости
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, пит хегсет, каролин левитт, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Каролин Левитт, Министерство обороны США, NBC
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег от призывов не выполнять его указы, заявив, что сделавшие это конгрессмены-демократы поступили неправильно.
В ноябре шесть демократов из конгресса, включая Марка Келли, призвали военных США не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону. Позднее американский лидер пригрозил им серьезными проблемами за подобные призывы, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
"Марк Келли и группа непатриотичных политиков поступили неправильно, и они это знают! Надеюсь, что те, кто смотрит на них, не заблуждается, считая, что открытые и свободные призывы к неповиновению президенту Соединенных Штатов - это нормально!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пентагон 24 ноября объявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного и астронавта, а ныне сенатора-демократа Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону. В понедельник Келли заявил, что Трамп и его окружение "не заставят его замолчать".
Газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября написала, что шеф Пентагона Пит Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с чем после первой атаки 2 сентября командующие были вынуждены нанести второй удар, чтобы покончить с выжившими.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли Хегсет "добивать" наркоторговцев, в понедельник заявила, что летальные удары соответствуют законам войны. На вопрос, поменяли ли власти США подходы к обращению с теми, кто выживает после ударов, в связи с сообщениями в СМИ, что при первой атаке таких якобы добивали, а в дальнейшем стали спасать, она ответила, что Белому дому неизвестно о перемене подходов к атакам на суда наркоторговцев после скандального эпизода.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
