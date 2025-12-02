Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"
06:54 02.12.2025
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"
2025-12-02T06:54:00+03:00
2025-12-02T06:54:00+03:00
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"

ABC: сенатор Келли заявил, что Трамп и его окружение не заставят его замолчать

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Аризона Марк Келли после открытия Пентагоном расследования против него заявил, что президент США Дональд Трамп и его окружение "не заставят его замолчать", сообщил телеканал ABC.
Пентагон 24 ноября объявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного и астронавта, а ныне сенатора-демократа Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пентагон проверяет законность призывов сенатора не исполнять приказы Трампа
24 ноября, 21:12
"Этому президенту меня не запугать. Я не позволю ему или его людям заставить меня замолчать, потому что я слишком много отдал на благо этой страны, чтобы уступать этому парню", - привел канал речь Келли в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Сенатор-демократ добавил, что расследование следует открыть не против него, а против главы Пентагона Пита Хегсета, который, предположительно, отдавал устные приказы добивать выживших при ударах США по судам наркоторговцев в Карибском море.
Газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября написала, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с чем после первой атаки 2 сентября командующие были вынуждены нанести второй удар, чтобы покончить с выжившими.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли Хегсет "добивать" наркоторговцев, в понедельник заявила, что летальные удары соответствуют законам войны. На вопрос, поменяли ли власти США подходы к обращению с теми, кто выживает после ударов, в связи с сообщениями в СМИ, что при первой атаке таких якобы добивали, а в дальнейшем стали спасать, она ответила, что Белому дому неизвестно о перемене подходов к атакам на суда наркоторговцев после скандального эпизода.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Американские сенаторы потребовали начать расследование в отношении Meta*
24 ноября, 18:43
 
