Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "адской расплатой" Гондурасу, если там не закончат подсчитывать голоса на выборах.

"Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как заявил Трамп, избирком Гондураса якобы резко прекратил считать голоса.

"Это имеет первостепенное значение, чтобы комиссия закончила считать голоса. Голоса сотен тысяч жителей должны быть посчитаны. Демократия должна восторжествовать", — отметил Трамп.

Около 6,5 миллиона граждан Гондураса имели право проголосовать на выборах 30 ноября, где определялся президент, состав конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года. Три главных претендента на пост президента проголосовали еще до полудня в столице страны Тегусигальпа

Выборы в Гондурасе, прошедшие 30 ноября, — первые после победы левых сил в 2021 году, когда Libre прервала 150-тетнее доминирование двух традиционных правоцентристских партий: "Национальной" и "Либеральной".

Рикси Монкада, кандидат правящей левой партии Libre, сообщила, что намерена продолжить курс президента Сиомары Кастро, основанный на поддержке здравоохранения, образования и демократизации богатства страны.

Сальвадор Насралла, кандидат от "Либеральной партии", выразил уверенность в победе и подверг резкой критике кандидата партии власти Монкаду, назвав ее "врагом частного сектора".

Насри "Тито" Асфура, представитель правоцентристской "Национальной партии" и бывший мэр столицы, пообещал дождаться официальных данных CNE и не объявлять о победе заранее. Ранее он получил публичную поддержку Трампа, что вызвало широкую критику в Гондурасе как попытка внешнего вмешательства.