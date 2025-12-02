https://ria.ru/20251202/tramp-2059093466.html
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой" - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"
Президент США Дональд Трамп пригрозил "адской расплатой" Гондурасу, если там не закончат подсчитывать голоса на выборах. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T06:21:00+03:00
2025-12-02T06:21:00+03:00
2025-12-02T06:43:00+03:00
в мире
гондурас
сша
тегусигальпа
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2058142955.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059091438.html
https://ria.ru/20251130/kandidat-2058672480.html
гондурас
сша
тегусигальпа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гондурас, сша, тегусигальпа, дональд трамп, мария захарова
В мире, Гондурас, США, Тегусигальпа, Дональд Трамп, Мария Захарова
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"
Трамп: если в Гондурасе не посчитают голоса на выборах, его ждет адская расплата
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "адской расплатой" Гондурасу, если там не закончат подсчитывать голоса на выборах.
"Похоже, что Гондурас
пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!" — написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Как заявил Трамп, избирком Гондураса якобы резко прекратил считать голоса.
"Это имеет первостепенное значение, чтобы комиссия закончила считать голоса. Голоса сотен тысяч жителей должны быть посчитаны. Демократия должна восторжествовать", — отметил Трамп.
Около 6,5 миллиона граждан Гондураса имели право проголосовать на выборах 30 ноября, где определялся президент, состав конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года. Три главных претендента на пост президента проголосовали еще до полудня в столице страны Тегусигальпа
.
Выборы в Гондурасе, прошедшие 30 ноября, — первые после победы левых сил в 2021 году, когда Libre прервала 150-тетнее доминирование двух традиционных правоцентристских партий: "Национальной" и "Либеральной".
Рикси Монкада, кандидат правящей левой партии Libre, сообщила, что намерена продолжить курс президента Сиомары Кастро, основанный на поддержке здравоохранения, образования и демократизации богатства страны.
Сальвадор Насралла, кандидат от "Либеральной партии", выразил уверенность в победе и подверг резкой критике кандидата партии власти Монкаду, назвав ее "врагом частного сектора".
Насри "Тито" Асфура, представитель правоцентристской "Национальной партии" и бывший мэр столицы, пообещал дождаться официальных данных CNE и не объявлять о победе заранее. Ранее он получил публичную поддержку Трампа, что вызвало широкую критику в Гондурасе как попытка внешнего вмешательства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
27 ноября подчеркнула, что Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и президентские выборы, озвучивая поддержку одного из кандидатов.