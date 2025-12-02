Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства.

"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".

"Американский народ не хочет тупика, он хочет, чтобы его лидеры делали дело: прекратили филибастер и получили самые успешные четыре года в истории нашей страны, даже без намека на шатдаун нашей великой нации 30 января!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Вместе с тем в 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.