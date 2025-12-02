https://ria.ru/20251202/tramp-2059085812.html
Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера
Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера
Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:35:00+03:00
2025-12-02T03:35:00+03:00
2025-12-02T03:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d2451c48456ce746766a58c1ca54cd95.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2052870526.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_132:0:2355:1667_1920x0_80_0_0_9dadadd0a90112ebdfab889846c7a757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера
Трамп призвал республиканцев отменить тактику филибастера для избежания шатдауна
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. Ранее Трамп
неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".
"Американский народ не хочет тупика, он хочет, чтобы его лидеры делали дело: прекратили филибастер и получили самые успешные четыре года в истории нашей страны, даже без намека на шатдаун нашей великой нации 30 января!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Вместе с тем в 2026 году в США
состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.