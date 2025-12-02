СМИ: Трамп "закрыл" небо над Венесуэлой, так как Мадуро не покинул страну

Как утверждают источники агентства, во время разговора с Трампом Мадуро среди условий упомянул полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников. Венесуэльский лидер также якобы предложил, чтобы вице-президент Делси Родригес возглавила временное правительство до проведения новых выборов.