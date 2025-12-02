https://ria.ru/20251202/tramp-2059080029.html
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа
Штат Нью-Йорк освободил из заключения почти 7 тысяч нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе, РИА Новости, 02.12.2025
NYP: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала второго срока Трампа
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Штат Нью-Йорк освободил из заключения почти 7 тысяч нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе, сообщила газета New York Post
со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
"С момента прихода Трампа
к власти штат Нью-Йорк
освободил почти 7 тысяч известных нелегальных мигрантов-преступников без уведомления ICE (службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов), в то время как более 7 тысяч других находятся в тюрьмах и других местах лишения свободы", - говорится в статье издания.
Газета уточнила, что среди 6 947 нелегалов, отпущенных на свободу с 20 января, есть и осужденные ранее по тяжелым насильственным статьям: убийство, избиение, грабеж, наркотические сексуальные преступления и другие. В то же время еще 7 113 нелегалов остаются под стражей, из них 1 752 судили за преступления упомянутых правонарушений, добавило издание.
Помощник главы МВБ по связям с общественностью Триша Маклафлин в комментарии газете возложила вину за упущения на генпрокурора штата Летицию Джеймс и ее коллег. Она также призвала Джеймс прекратить практику освобождения нелегалов-преступников.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.