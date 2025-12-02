Рейтинг@Mail.ru
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа - РИА Новости, 02.12.2025
01:49 02.12.2025
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа
Штат Нью-Йорк освободил из заключения почти 7 тысяч нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:49:00+03:00
2025-12-02T01:49:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа

NYP: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала второго срока Трампа

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Штат Нью-Йорк освободил из заключения почти 7 тысяч нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
"С момента прихода Трампа к власти штат Нью-Йорк освободил почти 7 тысяч известных нелегальных мигрантов-преступников без уведомления ICE (службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов), в то время как более 7 тысяч других находятся в тюрьмах и других местах лишения свободы", - говорится в статье издания.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
4 октября, 04:47
Газета уточнила, что среди 6 947 нелегалов, отпущенных на свободу с 20 января, есть и осужденные ранее по тяжелым насильственным статьям: убийство, избиение, грабеж, наркотические сексуальные преступления и другие. В то же время еще 7 113 нелегалов остаются под стражей, из них 1 752 судили за преступления упомянутых правонарушений, добавило издание.
Помощник главы МВБ по связям с общественностью Триша Маклафлин в комментарии газете возложила вину за упущения на генпрокурора штата Летицию Джеймс и ее коллег. Она также призвала Джеймс прекратить практику освобождения нелегалов-преступников.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам, заявил Трамп
2 октября, 15:04
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
