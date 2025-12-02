СМИ: штат Нью-Йорк освободил семь тысяч нелегалов с начала срока Трампа

Газета уточнила, что среди 6 947 нелегалов, отпущенных на свободу с 20 января, есть и осужденные ранее по тяжелым насильственным статьям: убийство, избиение, грабеж, наркотические сексуальные преступления и другие. В то же время еще 7 113 нелегалов остаются под стражей, из них 1 752 судили за преступления упомянутых правонарушений, добавило издание.