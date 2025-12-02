https://ria.ru/20251202/tramp-2059077772.html
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью" - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"
Президент США Дональд Трамп назвал оставшиеся чуть больше чем три года своего президентского срока "вечностью". РИА Новости, 02.12.2025
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал оставшиеся чуть больше чем три года своего президентского срока "вечностью".
"У нас остается чуть больше трех лет. Три года - это вечность для Трампа
", - заявил сотрудникам Белого дома президент США
, видеозапись слов которого выложила советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин.
Трамп подписал рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. По поводу своих первых 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекли, высказался, что стал самым эффективным среди американских президентов с "самыми успешными 100 днями в истории".