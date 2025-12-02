Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал оставшиеся чуть больше чем три года своего президентского срока "вечностью".

Трамп подписал рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. По поводу своих первых 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекли, высказался, что стал самым эффективным среди американских президентов с "самыми успешными 100 днями в истории".