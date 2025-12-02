Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью" - РИА Новости, 02.12.2025
01:30 02.12.2025
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"
Президент США Дональд Трамп назвал оставшиеся чуть больше чем три года своего президентского срока "вечностью". РИА Новости, 02.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал свой оставшийся срок на посту президента "вечностью"

Трамп назвал свой оставшийся трехлетний срок на посту президента "вечностью"

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал оставшиеся чуть больше чем три года своего президентского срока "вечностью".
"У нас остается чуть больше трех лет. Три года - это вечность для Трампа", - заявил сотрудникам Белого дома президент США, видеозапись слов которого выложила советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин.
Трамп подписал рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. По поводу своих первых 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекли, высказался, что стал самым эффективным среди американских президентов с "самыми успешными 100 днями в истории".
