Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и ЕС за полгода сократился - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/tovarooborot-2059079491.html
Товарооборот России и ЕС за полгода сократился
Товарооборот России и ЕС за полгода сократился - РИА Новости, 02.12.2025
Товарооборот России и ЕС за полгода сократился
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:46:00+03:00
2025-12-02T01:46:00+03:00
россия
украина
брюссель
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104469/47/1044694797_0:72:3140:1838_1920x0_80_0_0_a1c02863d545edb386960ce52c486982.jpg
https://ria.ru/20251129/evroparlament-2058559849.html
https://ria.ru/20251127/sanktsii-2057918572.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104469/47/1044694797_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c67f552d27d4b561991a2664d587de05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брюссель, владимир путин, евросоюз
Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз
Товарооборот России и ЕС за полгода сократился

Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3%

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили газете "Известия" в постоянном представительстве России при Евросоюзе.
"Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия - ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда евро до 30,9 миллиарда евро", - сообщили газете в российском представительстве.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Евродепутат назвал идею использования ЕС активов России опасной
29 ноября, 07:40
Отмечается, что санкции Евросоюза не смогли подавить российскую экономику и изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. При этом они свели на нет практически все торговые связи стран региона с РФ. Брюссель не только приостановил двусторонний политический диалог и секторальное взаимодействие, но и продолжает предпринимать шаги к полному разрушению основы отношений, которая формировалась десятилетиями, констатировали в постпредстве России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России
27 ноября, 09:50
 
РоссияУкраинаБрюссельВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала