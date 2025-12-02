Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"

2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).

Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов – путем аукциона, впервые введенном в прошлом году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.