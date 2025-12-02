Рейтинг@Mail.ru
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"
Культура
Культура
 
10:29 02.12.2025 (обновлено: 10:32 02.12.2025)
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2025
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"
Государственный академический Большой театр России открыл продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" во вторник, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
большой театр, новый год
Культура, Большой театр, Новый год
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный академический Большой театр России открыл продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" во вторник, убедился корреспондент РИА Новости.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00.
2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).
В театре напомнили, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов – путем аукциона, впервые введенном в прошлом году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Большом театре рассказали о льготных билетах на "Щелкунчика"
29 ноября, 14:04
 
КультураБольшой театрНовый год
 
 
