Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"

Культура
 
00:21 02.12.2025 (обновлено: 00:22 02.12.2025)
большой театр, щелкунчик, новый год
Культура, Большой театр, Щелкунчик, Новый год
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" на своем официальном сайте во вторник в 10.00 мск.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00.
Во вторник откроются продажи на представления 17-20 декабря, В среду можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля: в 12.00 мск и в 19.00 мск). В четверг откроются продажи на представления 27 декабря на 19.00 мск, а также на 28 и 29 декабря (по два представления: в 12.00 мск и 19.00 мск). На четыре предновогодних спектакля 30 и 31 декабря продажи стартуют в пятницу.
Кроме того, 3 и 4 января в Большом театре состоятся по два спектакля в день, 6 января - только один: в 19.00 мск. По два представления покажут с 7 по 11 января.
ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра, и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов путем аукциона, впервые введенном в 2024 году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
КультураБольшой театрЩелкунчикНовый год
 
 
