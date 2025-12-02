Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" на своем Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" на своем официальном сайте во вторник в 10.00 мск.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00.

Во вторник откроются продажи на представления 17-20 декабря, В среду можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля: в 12.00 мск и в 19.00 мск). В четверг откроются продажи на представления 27 декабря на 19.00 мск, а также на 28 и 29 декабря (по два представления: в 12.00 мск и 19.00 мск). На четыре предновогодних спектакля 30 и 31 декабря продажи стартуют в пятницу.

Кроме того, 3 и 4 января в Большом театре состоятся по два спектакля в день, 6 января - только один: в 19.00 мск. По два представления покажут с 7 по 11 января.

ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра, и в кассах продаваться не будут.