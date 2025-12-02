https://ria.ru/20251202/teatr-2059070645.html
Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"
Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2025
Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" на своем официальном сайте во вторник в 10.00...
Большой театр откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" на своем официальном сайте
во вторник в 10.00 мск.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00.
Во вторник откроются продажи на представления 17-20 декабря, В среду можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля: в 12.00 мск и в 19.00 мск). В четверг откроются продажи на представления 27 декабря на 19.00 мск, а также на 28 и 29 декабря (по два представления: в 12.00 мск и 19.00 мск). На четыре предновогодних спектакля 30 и 31 декабря продажи стартуют в пятницу.
Кроме того, 3 и 4 января в Большом театре
состоятся по два спектакля в день, 6 января - только один: в 19.00 мск. По два представления покажут с 7 по 11 января.
ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра, и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов путем аукциона, впервые введенном в 2024 году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.