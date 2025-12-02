Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась
23:36 02.12.2025
В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась
В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась - РИА Новости, 02.12.2025
В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась
Модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась из-за технических проблем, которые оказались нерешаемыми, ключевые компоненты системы управления огнём не... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:36:00+03:00
2025-12-02T23:36:00+03:00
в мире
чехия
украина
минобороны чехии
чехия
украина
в мире, чехия, украина, минобороны чехии
В мире, Чехия, Украина, Минобороны Чехии
В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась

Novinky: модернизация танков Т-72 в Чехии провалилась, Украина их не получит

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась из-за технических проблем, которые оказались нерешаемыми, ключевые компоненты системы управления огнём не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации, сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на пресс-службу минобороны.
"Ключевые компоненты системы управления огнём на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации. Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их на Украину", - говорится в сообщении.
По данным издания, летом и осенью этого года неоднократно проводились контрольные испытания танков, которые являются необходимым условием выполнения контракта, но они не увенчались успехом. Проблема возникла с так называемой ректификацией, то есть точностью стрельбы танков. Сложности были вызваны частотой ошибок отдельных электронных компонентов системы управления огнем. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель.
Танки практически непригодны к эксплуатации, а их полный ввод в строй потребовал бы дополнительных инвестиций в систему управления огнем, что значительно увеличило бы стоимость устаревшей платформы и задержало бы поставки на два года. По мнению минобороны, такое решение было бы неэкономичным.
Решение о модернизации танков Т-72M4CZ, которых на складах чешской армии насчитывается около 30 единиц, было принято задолго до начала военных действий на Украине и предложения о безвозмездной передаче Чехии немецких танков Leopard 2А4. Идея возникла в то время, когда у чешской армии не было средств на закупку новой танковой техники, и единственным способом поддержания боеспособности была модернизация имеющихся машин, отмечает издание Novinky.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев
В миреЧехияУкраинаМинобороны Чехии
 
 
