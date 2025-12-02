В Чехии заявили, что модернизация танков Т-72 провалилась

"Ключевые компоненты системы управления огнём на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации. Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их на Украину", - говорится в сообщении.

По данным издания, летом и осенью этого года неоднократно проводились контрольные испытания танков, которые являются необходимым условием выполнения контракта, но они не увенчались успехом. Проблема возникла с так называемой ректификацией, то есть точностью стрельбы танков. Сложности были вызваны частотой ошибок отдельных электронных компонентов системы управления огнем. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель.