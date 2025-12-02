Рейтинг@Mail.ru
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 02.12.2025 (обновлено: 14:02 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tanker-2059119712.html
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти - РИА Новости, 02.12.2025
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти
Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся удару в Черном море, заявило турецкое управление мореходства. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:56:00+03:00
2025-12-02T14:02:00+03:00
в мире
турция
черное море
россия
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047384345_0:6:3622:2043_1920x0_80_0_0_210efebf06ebe0f02cf8417238c6cfa5.jpg
https://ria.ru/20251201/senegal-2059023086.html
турция
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047384345_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_f75e8c6fd7338e86d104a0629c0e0cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, россия, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти

Турция заявила, что российский танкер с маслом подвергся атаке в Черном море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 дек — РИА Новости. Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся удару в Черном море, заявило турецкое управление мореходства.
"Груженный растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало", — говорится в пресс-релизе.
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Как рассказали в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.

Танкер длиной 140 метров ходит под российскими флагом.

По данным Росморречфлота, сообщение об инциденте с MIDVOLGA-2 поступило в 8:00. Теплоход атаковали с помощью беспилотников.
"Есть незначительные повреждения надстройки, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена", — уточнили в ведомстве.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Танкер Mersin у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером
1 декабря, 19:04
 
В миреТурцияЧерное мореРоссияДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала