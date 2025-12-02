Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти

СТАМБУЛ, 2 дек — РИА Новости. Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся удару в Черном море, заявило турецкое управление мореходства.
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Как рассказали в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.
Танкер длиной 140 метров ходит под российскими флагом.
По данным Росморречфлота, сообщение об инциденте с MIDVOLGA-2 поступило в 8:00. Теплоход атаковали с помощью беспилотников.
"Есть незначительные повреждения надстройки, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена", — уточнили в ведомстве.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.
Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером
1 декабря, 19:04