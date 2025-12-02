Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти

СТАМБУЛ, 2 дек — РИА Новости. Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся удару в Черном море, заявило турецкое управление мореходства.

"Груженный растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию , сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции . На данный момент просьбы о помощи не поступало", — говорится в пресс-релизе.

Как рассказали в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.

Танкер длиной 140 метров ходит под российскими флагом.

По данным Росморречфлота, сообщение об инциденте с MIDVOLGA-2 поступило в 8:00. Теплоход атаковали с помощью беспилотников.

"Есть незначительные повреждения надстройки, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена", — уточнили в ведомстве.

В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.