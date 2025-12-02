Рейтинг@Mail.ru
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:28 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/talant-2059289439.html
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов - РИА Новости, 02.12.2025
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов
Стипендии губернатора Тверской области назначены 100 учащимся, 10 ребят получат премии главы региона и еще 10 юных дарований удостоят стипендиями имени... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:28:00+03:00
2025-12-02T17:28:00+03:00
тверская область
тверь
вышний волочек
виталий королев
ржев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056660627_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_6cc09b1e9cd3d358436444531112dd26.jpg
https://ria.ru/20251202/korolev-2059213959.html
https://ria.ru/20251202/fedproekt-2059271729.html
тверь
вышний волочек
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056660627_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_266d9dee6c7642c72300a25854501bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, вышний волочек, виталий королев, ржев
Тверская область, Тверь, Вышний Волочек, Виталий Королев, Ржев
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов

Более 100 учащихся получат стипендии и премии губернатора Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стипендии губернатора Тверской области назначены 100 учащимся, 10 ребят получат премии главы региона и еще 10 юных дарований удостоят стипендиями имени Андреева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решения о поощрении были приняты во вторник на заседании областного правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Все получатели демонстрируют успехи в сфере культуры, вносят важный вклад в развитие искусства на территории региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Королев: около 3,5 тыс км дорог планируют отремонтировать в Верхневолжье
Вчера, 14:36
Поддержка молодого поколения, создание условий для развития детьми и молодежью своих способностей и талантов обозначена главой региона в числе приоритетных направлений в работе правительства Тверской области.
100 ребят станут получателями стипендий губернатора Тверской области. Ее размер для учащихся детских школ искусств, участников клубных формирований, детских и молодежных общественных объединений региона составляет 3500 рублей в месяц, для студентов колледжей – 5 тысяч рублей в месяц. Стипендии назначаются обучающимся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившимся в учебе и добившимся общественного признания, лауреатам и дипломантам региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. В этом году это ребята из учреждений Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, ЗАТО Озерный, Зубцова, Кашина, Кимр, Оленино, Ржева, Торжка, Удомли, Калининского округа.
Кроме того, 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры станут обладателями премии губернатора Тверской области в размере 10 тысяч рублей единовременно.
Также на заседании регионального правительства принято решение о назначении ежемесячных стипендий имени Василия Андреева. Они присуждаются в Тверской области с 2013 года для популяризации творчества музыканта, развития русского народного инструментального искусства, выявления и поощрения талантливых детей.
На 2025/2026 учебный год стипендии присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по классам "балалайка", "гитара", "домра", "баян" – Татьяне Смирновой, Анастасии Исаевой, Елене Сыщиковой и Полине Смирновой.
Среди учащихся детских школ искусств Верхневолжья получателями стипендии стали Дмитрий Давлатов и Милана Иванова из Бежецка, Глеб Варламов из Вышнего Волочка, Дмитрий Тихомиров, Алиса Царькова и Татьяна Сычева из Твери.
Размер стипендий имени Андреева составляет 5 тысяч рублей для студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 3500 рублей для учеников ДШИ.
Уроженец Бежецка Василий Андреев известен как основатель первого в России оркестра русских народных инструментов.
Тверской логистический комплекс АО ТК Альфа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту
Вчера, 16:42
 
Тверская областьТверьВышний ВолочекВиталий КоролевРжев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала