Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стипендии губернатора Тверской области назначены 100 учащимся, 10 ребят получат премии главы региона и еще 10 юных дарований удостоят стипендиями имени Андреева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решения о поощрении были приняты во вторник на заседании областного правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Все получатели демонстрируют успехи в сфере культуры, вносят важный вклад в развитие искусства на территории региона.

Поддержка молодого поколения, создание условий для развития детьми и молодежью своих способностей и талантов обозначена главой региона в числе приоритетных направлений в работе правительства Тверской области.

100 ребят станут получателями стипендий губернатора Тверской области. Ее размер для учащихся детских школ искусств, участников клубных формирований, детских и молодежных общественных объединений региона составляет 3500 рублей в месяц, для студентов колледжей – 5 тысяч рублей в месяц. Стипендии назначаются обучающимся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившимся в учебе и добившимся общественного признания, лауреатам и дипломантам региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. В этом году это ребята из учреждений Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, ЗАТО Озерный, Зубцова, Кашина, Кимр, Оленино, Ржева, Торжка, Удомли, Калининского округа.

Кроме того, 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры станут обладателями премии губернатора Тверской области в размере 10 тысяч рублей единовременно.

Также на заседании регионального правительства принято решение о назначении ежемесячных стипендий имени Василия Андреева. Они присуждаются в Тверской области с 2013 года для популяризации творчества музыканта, развития русского народного инструментального искусства, выявления и поощрения талантливых детей.

На 2025/2026 учебный год стипендии присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по классам "балалайка", "гитара", "домра", "баян" – Татьяне Смирновой, Анастасии Исаевой, Елене Сыщиковой и Полине Смирновой.

Среди учащихся детских школ искусств Верхневолжья получателями стипендии стали Дмитрий Давлатов и Милана Иванова из Бежецка, Глеб Варламов из Вышнего Волочка, Дмитрий Тихомиров, Алиса Царькова и Татьяна Сычева из Твери.

Размер стипендий имени Андреева составляет 5 тысяч рублей для студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 3500 рублей для учеников ДШИ.