Рейтинг@Mail.ru
Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 02.12.2025 (обновлено: 12:36 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/svr-2059137921.html
Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР
Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР
Франция по-прежнему ищет варианты прямого вступления в украинский конфликт, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:01:00+03:00
2025-12-02T12:36:00+03:00
в мире
франция
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ea5287915630c4ca97e64dc1d7a328d0.jpg
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
https://ria.ru/20251201/smi-2059028695.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058763426.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_207:0:2000:1345_1920x0_80_0_0_271c7688bd1a4a0377ad63d34195320f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина
В мире, Франция, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Украина
Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР

СВР: Франция продолжает искать варианты прямого участия в конфликте на Украине

© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Франция по-прежнему ищет варианты прямого вступления в украинский конфликт, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Франции не терпится отправить своих военных на Украину", — говорится в релизе.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
В разведке отметили, что на это направлен недавний правительственный декрет, разрешающий применять ЧВК для помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".
Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, которые есть у Киева, не справляются с перехватом российских воздушных целей, а освоение французских истребителей Mirage требует времени и высокой квалификации, добавили в СВР. В таких условиях киевскому режиму понадобятся зарубежные ЧВК, вооруженные современным западным, прежде всего французским оружием, считают в ведомстве.
"Однако Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте", — говорится в заявлении.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ
1 декабря, 19:33
Присутствие французских ЧВК на Украине Москва будет рассматривать как непосредственное участие Франции в конфликте. В таком случае эти группы станут первоочередной законной целью для российской армии, заключили в СВР.
На прошлой неделе президент Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут войти в "силы сдерживания", которые планируется отправить на Украину для обеспечения безопасности и обучения ВСУ после прекращения огня.
В России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
1 декабря, 08:00
 
В миреФранцияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала