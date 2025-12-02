Франция все еще ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Франция по-прежнему ищет варианты прямого вступления в украинский конфликт, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Франции не терпится отправить своих военных на Украину", — говорится в релизе.
В разведке отметили, что на это направлен недавний правительственный декрет, разрешающий применять ЧВК для помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".
Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, которые есть у Киева, не справляются с перехватом российских воздушных целей, а освоение французских истребителей Mirage требует времени и высокой квалификации, добавили в СВР. В таких условиях киевскому режиму понадобятся зарубежные ЧВК, вооруженные современным западным, прежде всего французским оружием, считают в ведомстве.
"Однако Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте", — говорится в заявлении.
На прошлой неделе президент Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут войти в "силы сдерживания", которые планируется отправить на Украину для обеспечения безопасности и обучения ВСУ после прекращения огня.