https://ria.ru/20251202/svr-2059137465.html
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
Французские частные военные компании в случае непосредственного участия в боевых действиях на Украине станут первоочередной законной целью российских... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:00:00+03:00
2025-12-02T11:00:00+03:00
2025-12-02T11:03:00+03:00
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:171:3001:1859_1920x0_80_0_0_e56ee7d0bb92a6c1a5465802a2120468.jpg
https://ria.ru/20250905/voyska-2039880268.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_31f65127d58e413421611548ddc6155c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф, в мире, франция, россия
Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
СВР: участвующие в конфликте на Украине ЧВК Франции станут законной целью ВС РФ