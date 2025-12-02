Рейтинг@Mail.ru
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 02.12.2025 (обновлено: 11:03 02.12.2025)
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
франция
россия
украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф, в мире, франция, россия
Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Французские частные военные компании в случае непосредственного участия в боевых действиях на Украине станут первоочередной законной целью российских Вооружённых сил, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным пресс-бюро, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. На это, в частности, направлен правительственный декрет, разрешающий задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".
"Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Путин: Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине
5 сентября, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы РФВ миреФранцияРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
