https://ria.ru/20251202/svr-2059135880.html
Франция ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР
Франция ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Франция ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР
РИА Новости - СВР: ФРАНЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ ВАРИАНТЫ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ В УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:57:00+03:00
2025-12-02T10:57:00+03:00
2025-12-02T12:37:00+03:00
в мире
франция
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ea5287915630c4ca97e64dc1d7a328d0.jpg
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_207:0:2000:1345_1920x0_80_0_0_271c7688bd1a4a0377ad63d34195320f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Франция, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Франция ищет прямого участия в конфликте на Украине, заявила СВР
СВР: Франция продолжает искать прямого участия в конфликте на Украине