Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области

ГРОЗНЫЙ, 2 дек — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за несколько вылетов в Харьковской области нейтрализовали украинские ДРГ, вывели из строя энергетический генератор, а также уничтожили украинский гексакоптер, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием <…>Муслима Товзаева продолжают уверенно выполнять боевые задачи в зоне СВО <…> За несколько недавних вылетов наши расчёты квадрокоптеров нейтрализовали несколько малых диверсионных групп противника, вывели из строя энергетический генератор и уничтожили украинский гексакоптер типа "Баба-Яга". Также были нанесены точечные удары по живой силе, не позволив противнику закрепиться на важных участках местности", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он выразил "отдельные слова благодарности" командиру батальона и бойцам. По словам главы республики, их слаженная работа ежедневно укрепляет российские позиции и обеспечивает надёжную оборону направления.