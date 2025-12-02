Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области

ГРОЗНЫЙ, 2 дек — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за несколько вылетов в Харьковской области нейтрализовали украинские ДРГ, вывели из строя энергетический генератор, а также уничтожили украинский гексакоптер, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.