Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/svo-2059381070.html
Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области
Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2025
Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области
Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за несколько вылетов в Харьковской области нейтрализовали украинские ДРГ, вывели из... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:58:00+03:00
2025-12-02T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
рамзан кадыров
шейх мансур
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20250627/akhmat-2025945782.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, рамзан кадыров, шейх мансур, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Рамзан Кадыров, Шейх Мансур, Происшествия
Кадыров сообщил об уничтожили украинские ДРГ в Харьковской области

Кадыров: ВС России уничтожили несколько ДРГ ВСУ в Харьковской области

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 2 дек — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за несколько вылетов в Харьковской области нейтрализовали украинские ДРГ, вывели из строя энергетический генератор, а также уничтожили украинский гексакоптер, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием <…>Муслима Товзаева продолжают уверенно выполнять боевые задачи в зоне СВО <…> За несколько недавних вылетов наши расчёты квадрокоптеров нейтрализовали несколько малых диверсионных групп противника, вывели из строя энергетический генератор и уничтожили украинский гексакоптер типа "Баба-Яга". Также были нанесены точечные удары по живой силе, не позволив противнику закрепиться на важных участках местности", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он выразил "отдельные слова благодарности" командиру батальона и бойцам. По словам главы республики, их слаженная работа ежедневно укрепляет российские позиции и обеспечивает надёжную оборону направления.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении
27 июня, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияРамзан КадыровШейх МансурПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала