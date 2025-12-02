Рейтинг@Mail.ru
Хакеры сообщили, что 385 бригада ВМС Украины совершала нападения на Крым
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 02.12.2025
Хакеры сообщили, что 385 бригада ВМС Украины совершала нападения на Крым
Служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к нападениям на Крым, Новороссийск и Геленджик
Хакеры сообщили, что 385 бригада ВМС Украины совершала нападения на Крым

385 бригада ВМС Украины совершала нападения на Крым, Геленджик и Новороссийск

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к нападениям на Крым, Новороссийск и Геленджик ,сообщил РИА Новости участник пророссийской группировки хакеров Beregini, пожелавший сохранить анонимность.
Хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 и другие атакованные у берегов Турции суда. Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины.
По словам представителя Beregini, "это те, кто… совершал нападения на Крым, Новороссийск, Геленджик".
Как указал собеседник агентства, в списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил Украины (военная часть А4770). В их числе военные 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. БПЛА 2 декабря у берегов Турции атаковали российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом.
Специальная военная операция на Украине
 
 
