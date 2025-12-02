МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к нападениям на Крым, Новороссийск и Геленджик ,сообщил РИА Новости участник пророссийской группировки хакеров Beregini, пожелавший сохранить анонимность.

Хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ , причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 и другие атакованные у берегов Турции суда. Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины

По словам представителя Beregini, "это те, кто… совершал нападения на Крым Новороссийск , Геленджик".

Как указал собеседник агентства, в списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил Украины (военная часть А4770). В их числе военные 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.

Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова