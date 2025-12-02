https://ria.ru/20251202/svo-2059372280.html
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ
Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:41:00+03:00
2025-12-02T22:41:00+03:00
2025-12-02T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
украина
новоайдар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251110/moskva-2053883598.html
луганская народная республика
украина
новоайдар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, украина, новоайдар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина, Новоайдар, Вооруженные силы Украины
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ
Скрывавшую у себя 2 боевиков ВСУ жительницу ЛНР приговорили к 16 годам колонии
ЛУГАНСК, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана.
Ранее в прокуратуре ЛНР
заявляли РИА Новости, что жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ
и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины
, обвинили в госизмене.
"К 16 годам лишения свободы приговорена жительница пгт Новоайдар
за государственную измену", - говорится в сообщении.
В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву
, под видом больных.
"Действия двух военнослужащих ВСУ, направлявшихся в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили куда направляются и обстоятельства перемещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в судебном заседании женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным Судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым М. признана виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняется в сообщении.