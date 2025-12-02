Рейтинг@Mail.ru
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/svo-2059372280.html
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ
Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:41:00+03:00
2025-12-02T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
украина
новоайдар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251110/moskva-2053883598.html
луганская народная республика
украина
новоайдар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, украина, новоайдар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина, Новоайдар, Вооруженные силы Украины
Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ

Скрывавшую у себя 2 боевиков ВСУ жительницу ЛНР приговорили к 16 годам колонии

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана.
Ранее в прокуратуре ЛНР заявляли РИА Новости, что жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины, обвинили в госизмене.
"К 16 годам лишения свободы приговорена жительница пгт Новоайдар за государственную измену", - говорится в сообщении.
В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву, под видом больных.
"Действия двух военнослужащих ВСУ, направлявшихся в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили куда направляются и обстоятельства перемещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в судебном заседании женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным Судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым М. признана виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняется в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Москве задержали мужчину, собиравшего сведения о российском военном
10 ноября, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаНовоайдарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала