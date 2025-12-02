Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ

ЛУГАНСК, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана.

Ранее в прокуратуре ЛНР заявляли РИА Новости, что жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины , обвинили в госизмене.

"К 16 годам лишения свободы приговорена жительница пгт Новоайдар за государственную измену", - говорится в сообщении.

В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву , под видом больных.

"Действия двух военнослужащих ВСУ, направлявшихся в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили куда направляются и обстоятельства перемещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в судебном заседании женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном.