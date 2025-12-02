В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный

ЛУГАНСК, 2 дек – РИА Новости. ВСУ во время боев за Красноармейск переодевались в женскую одежду, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев.

"То есть были случаи, что они даже в женскую одежду переодевались, продвигались по городу", - рассказал военный.