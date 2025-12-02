Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 02.12.2025
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный
ВСУ во время боев за Красноармейск переодевались в женскую одежду, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий... РИА Новости, 02.12.2025
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный

Дорошев: ВСУ переодевались в женскую одежду, продвигаясь по Красноармейску

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек – РИА Новости. ВСУ во время боев за Красноармейск переодевались в женскую одежду, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев.
"То есть были случаи, что они даже в женскую одежду переодевались, продвигались по городу", - рассказал военный.
Вечером 30 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
