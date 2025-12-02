https://ria.ru/20251202/svo-2059362994.html
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный - РИА Новости, 02.12.2025
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный
ВСУ во время боев за Красноармейск переодевались в женскую одежду, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:18:00+03:00
2025-12-02T21:18:00+03:00
2025-12-02T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
волчанск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059192310_270:344:1459:1013_1920x0_80_0_0_dec3a1ea6c4a901a476c7e723c4aed57.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059324751.html
красноармейск
россия
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059192310_632:410:1436:1013_1920x0_80_0_0_0f154db087ae93d5d8a0b42568e7ada6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, волчанск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Волчанск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В Красноармейске ВСУ переодевались в женскую одежду, рассказал военный
Дорошев: ВСУ переодевались в женскую одежду, продвигаясь по Красноармейску