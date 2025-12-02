Рейтинг@Mail.ru
Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 02.12.2025
Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей
Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей
Участникам мобилизационного резерва Самарской области выплатят по 100 тысяч рублей единовременно за защиту критически важной инфраструктуры
2025
Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей

Участники мобилизационного резерва Самарской области получат по 100 тысяч рублей

Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Участникам мобилизационного резерва Самарской области выплатят по 100 тысяч рублей единовременно за защиту критически важной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Самарской области формируется мобилизационный резерв для защиты критически важной инфраструктуры региона... Для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении правительства области.
Желающие вступить в резерв пройдут обучение и сборы в течение двух месяцев, сохранив при этом постоянное место работы и зарплату. Во время сборов резервистов обеспечат бесплатным питанием, обмундированием, медобслуживанием и другим.
В состав мобилизационного резерва могут войти прапорщики, сержанты и солдаты не старше 52 лет, младшие офицеры до 57 лет и старшие офицеры - до 62 лет. Кандидаты также должны иметь как минимум основное общее образование (9 классов).
В военном комиссариате региона уточнили, что резервисты будут служить в Самарской области и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. При этом их задачи не будут ограничиваться только подавлением беспилотников, они также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулированию местности около объектов критической инфраструктуры.
Города России. Самара
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО
25 мая, 22:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
