Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно

УФА, 2 дек - РИА Новости. Удмуртских школьников из семей участников спецоперации с 1 января 2026 года обеспечат бесплатным горячим питанием, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В ходе ежегодной прямой линии руководитель республики заявил, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" об обеспечении школьников с 5 по 11 классы из семей участников СВО бесплатным горячим питанием.
"Сейчас у нас действует такая мера поддержки только в отношении ребят из семей погибших военнослужащих. Мне задавал вопрос Сергей Орлов, почему нельзя кормить всех детей участников СВО бесплатно. Сергей, отвечаю: можно. Все детали мы уже просчитали. В связке с минобром, минсоцполитики и труда еще раз сверимся, и с 1 января эту меру введем", – сказал Бречалов.
Глава республики прокомментировал и другие вопросы от жителей региона по теме поддержки ветеранов спецоперации. В Удмуртии действует целый ряд таких мер: это и помощь в трудоустройстве, и бесплатное профессиональное обучение, и приоритетное медицинское обслуживание. Лечение в стационарах республики в этом году прошли 2 тысячи действующих участников СВО.
Бречалов отметил региональную программу "СВОй резерв18" для подготовки будущих управленцев и руководителей. Она нацелена на социальную адаптацию ветеранов и их дальнейшее трудоустройство. "Позади у участников первого потока обучения два образовательных модуля, сейчас продолжаются стажировки в министерствах и на предприятиях. У нас уже есть назначения. Напомню, участники программы "СВОй резерв18" Олег Матвеев и Михаил Черничкин уже усилили команды Гордумы Ижевска и министерства молодежной политики республики. Антон Корчагин и Алексей Мараков стали депутатами Гордумы Глазова. Сейчас проходят согласования на различные должности еще нескольких участников программы, скоро обо всем сообщим", – сказал глава республики.
На вопросы о предоставлении ветеранам СВО субсидии на догазификацию и земельных участков в собственность Бречалов пояснил, что в рамках программы догазификации, разработанной партией "Единая Россия" по поручению президента страны Владимира Путина, газ бесплатно проводят до границ участка. Проведение труб по участку и покупку газового оборудования оплачивает хозяин дома. Но для льготных категорий граждан, в число которых входят участники СВО, на эти цели предусмотрена субсидия до 100 тысяч рублей. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 560 семей военнослужащих спецоперации.
Александр Бречалов рассказал, что участники СВО, члены семей погибших военнослужащих или инвалидов боевых действий в Удмуртии могут получить участок земли. Есть ряд обязательных условий. Участник СВО должен быть одновременно ветераном или инвалидом боевых действий, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе СВО, также на день начала своего участия в спецоперации должен быть зарегистрированным в Удмуртии. Этой мерой поддержки воспользовались 26 человек.