Рейтинг@Mail.ru
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
19:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/svo-2059344559.html
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно - РИА Новости, 02.12.2025
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно
Удмуртских школьников из семей участников спецоперации с 1 января 2026 года обеспечат бесплатным горячим питанием, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:51:00+03:00
2025-12-02T19:51:00+03:00
удмуртская республика
общество
ижевск
глазов
александр бречалов
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
https://ria.ru/20251202/brechalov--2059322131.html
https://ria.ru/20251126/teatr-2057610249.html
ижевск
глазов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ижевск, глазов, александр бречалов, владимир путин, единая россия
Удмуртская Республика, Общество, Ижевск, Глазов, Александр Бречалов, Владимир Путин, Единая Россия
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно

Бречалов: школьников из семей участников СВО обеспечат горячим питанием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 2 дек - РИА Новости. Удмуртских школьников из семей участников спецоперации с 1 января 2026 года обеспечат бесплатным горячим питанием, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В ходе ежегодной прямой линии руководитель республики заявил, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" об обеспечении школьников с 5 по 11 классы из семей участников СВО бесплатным горячим питанием.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Бречалов ввёл региональный маткапитал на третьего ребёнка в Удмуртии
Вчера, 18:31
"Сейчас у нас действует такая мера поддержки только в отношении ребят из семей погибших военнослужащих. Мне задавал вопрос Сергей Орлов, почему нельзя кормить всех детей участников СВО бесплатно. Сергей, отвечаю: можно. Все детали мы уже просчитали. В связке с минобром, минсоцполитики и труда еще раз сверимся, и с 1 января эту меру введем", – сказал Бречалов.
Глава республики прокомментировал и другие вопросы от жителей региона по теме поддержки ветеранов спецоперации. В Удмуртии действует целый ряд таких мер: это и помощь в трудоустройстве, и бесплатное профессиональное обучение, и приоритетное медицинское обслуживание. Лечение в стационарах республики в этом году прошли 2 тысячи действующих участников СВО.
Бречалов отметил региональную программу "СВОй резерв18" для подготовки будущих управленцев и руководителей. Она нацелена на социальную адаптацию ветеранов и их дальнейшее трудоустройство. "Позади у участников первого потока обучения два образовательных модуля, сейчас продолжаются стажировки в министерствах и на предприятиях. У нас уже есть назначения. Напомню, участники программы "СВОй резерв18" Олег Матвеев и Михаил Черничкин уже усилили команды Гордумы Ижевска и министерства молодежной политики республики. Антон Корчагин и Алексей Мараков стали депутатами Гордумы Глазова. Сейчас проходят согласования на различные должности еще нескольких участников программы, скоро обо всем сообщим", – сказал глава республики.
На вопросы о предоставлении ветеранам СВО субсидии на догазификацию и земельных участков в собственность Бречалов пояснил, что в рамках программы догазификации, разработанной партией "Единая Россия" по поручению президента страны Владимира Путина, газ бесплатно проводят до границ участка. Проведение труб по участку и покупку газового оборудования оплачивает хозяин дома. Но для льготных категорий граждан, в число которых входят участники СВО, на эти цели предусмотрена субсидия до 100 тысяч рублей. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 560 семей военнослужащих спецоперации.
Александр Бречалов рассказал, что участники СВО, члены семей погибших военнослужащих или инвалидов боевых действий в Удмуртии могут получить участок земли. Есть ряд обязательных условий. Участник СВО должен быть одновременно ветераном или инвалидом боевых действий, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе СВО, также на день начала своего участия в спецоперации должен быть зарегистрированным в Удмуртии. Этой мерой поддержки воспользовались 26 человек.
Артисты удмуртского театра оперы и балета на сцене Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра
26 ноября, 10:27
 
Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскГлазовАлександр БречаловВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала