Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно

УФА, 2 дек - РИА Новости. Удмуртских школьников из семей участников спецоперации с 1 января 2026 года обеспечат бесплатным горячим питанием, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В ходе ежегодной прямой линии руководитель республики заявил, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" об обеспечении школьников с 5 по 11 классы из семей участников СВО бесплатным горячим питанием.

"Сейчас у нас действует такая мера поддержки только в отношении ребят из семей погибших военнослужащих. Мне задавал вопрос Сергей Орлов, почему нельзя кормить всех детей участников СВО бесплатно. Сергей, отвечаю: можно. Все детали мы уже просчитали. В связке с минобром, минсоцполитики и труда еще раз сверимся, и с 1 января эту меру введем", – сказал Бречалов.

Глава республики прокомментировал и другие вопросы от жителей региона по теме поддержки ветеранов спецоперации. В Удмуртии действует целый ряд таких мер: это и помощь в трудоустройстве, и бесплатное профессиональное обучение, и приоритетное медицинское обслуживание. Лечение в стационарах республики в этом году прошли 2 тысячи действующих участников СВО.

Бречалов отметил региональную программу "СВОй резерв18" для подготовки будущих управленцев и руководителей. Она нацелена на социальную адаптацию ветеранов и их дальнейшее трудоустройство. "Позади у участников первого потока обучения два образовательных модуля, сейчас продолжаются стажировки в министерствах и на предприятиях. У нас уже есть назначения. Напомню, участники программы "СВОй резерв18" Олег Матвеев и Михаил Черничкин уже усилили команды Гордумы Ижевска и министерства молодежной политики республики. Антон Корчагин и Алексей Мараков стали депутатами Гордумы Глазова. Сейчас проходят согласования на различные должности еще нескольких участников программы, скоро обо всем сообщим", – сказал глава республики.

На вопросы о предоставлении ветеранам СВО субсидии на догазификацию и земельных участков в собственность Бречалов пояснил, что в рамках программы догазификации, разработанной партией "Единая Россия" по поручению президента страны Владимира Путина, газ бесплатно проводят до границ участка. Проведение труб по участку и покупку газового оборудования оплачивает хозяин дома. Но для льготных категорий граждан, в число которых входят участники СВО, на эти цели предусмотрена субсидия до 100 тысяч рублей. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 560 семей военнослужащих спецоперации.