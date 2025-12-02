Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил иностранную прессу в Купянск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 02.12.2025
Путин пригласил иностранную прессу в Купянск
Приглашение иностранным журналистам посетить Красноармейск распространяется и на Купянск, заявил президент России Владимир Путин.
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
владимир путин
в мире
красноармейск
россия
2025
красноармейск, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Владимир Путин, В мире
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Приглашение иностранным журналистам посетить Красноармейск распространяется и на Купянск, заявил президент России Владимир Путин.
"То же самое касается и Купянска", - сказал Путин журналистам.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Киев пригрозил иностранным журналистам за посещение мест блокирования ВСУ
30 октября, 18:30
30 октября, 18:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
