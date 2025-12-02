Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра в 13.00 мск и продлились два часа. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 510 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Кроме того, еще один комплект билетов ушел за 470 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда.

Наибольшая ставка за парные билеты составила 155 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей - это билеты в партер, на пятый ряд, 16-17 места. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" ушел на торгах за 70 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей.

Вечером 20 декабря на Историческую сцену Большого театра в главных ролях выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.