Рейтинг@Mail.ru
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:38 02.12.2025 (обновлено: 17:22 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/svo-2059247615.html
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе - РИА Новости, 02.12.2025
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе
Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:38:00+03:00
2025-12-02T17:22:00+03:00
культура
большой театр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284918_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_177d59cf7f485f631a785b8939eb437c.jpg
https://ria.ru/20251202/schelkunchik-2059184014.html
https://ria.ru/20251202/bilet-2059134021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284918_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bdfe8c391e6256040198d20d0a7e0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, новый год
Культура, Большой театр, Новый год
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе

Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей в первый день торгов

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Здание Большого театра в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра в 13.00 мск и продлились два часа. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 510 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Кроме того, еще один комплект билетов ушел за 470 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда.
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа
Вчера, 13:16
Наибольшая ставка за парные билеты составила 155 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей - это билеты в партер, на пятый ряд, 16-17 места. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" ушел на торгах за 70 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей.
Вечером 20 декабря на Историческую сцену Большого театра в главных ролях выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
Вчера, 10:52
 
КультураБольшой театрНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала