Бывшего вице-премьера Грузии будут заочно судить в ДНР

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе, пару месяцев воевавшего на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника прибыл на Украину, где вступил в состав Грузинского национального легиона*. Отмечается, что он прошел военную подготовку, после чего до апреля 2022 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ, а размер полученного наемником вознаграждения превысил 238 тысяч рублей.
"Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Барамидзе в 2000-х был министром внутренних дел, министром обороны, министром по евроатлантической интеграции и вице-премьером Грузии.
*признан террористической организацией и запрещен в РФ
*признан террористической организацией и запрещен в РФ