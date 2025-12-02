Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Красноармейска

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале

"Сегодня, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 506 и 1435 мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск", - сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ 27-й мотострелковой дивизии.

"Военнослужащие прославленного гвардейского соединения, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои на донецкой земле. В результате профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя", - отметил министр обороны РФ в телеграмме 30-й мотострелковой бригаде.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделений за успешное выполнение задач, верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность в продолжении выполнения поставленных задач, с честью служения России и надежном обеспечении ее безопасности.