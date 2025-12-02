Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 02.12.2025
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Красноармейска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2025
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Красноармейска

Белоусов поздравил бойцов ВС с освобождением Красноармейска

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"Сегодня, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 506 и 1435 мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск", - сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ 27-й мотострелковой дивизии.
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье
Вчера, 12:41
Белоусов отметил, что в результате решительных действий освобожден населенный пункт Красноармейск Донецкой Народной Республики, который имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск.
"Военнослужащие прославленного гвардейского соединения, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои на донецкой земле. В результате профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя", - отметил министр обороны РФ в телеграмме 30-й мотострелковой бригаде.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделений за успешное выполнение задач, верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность в продолжении выполнения поставленных задач, с честью служения России и надежном обеспечении ее безопасности.
"В упорных боях с противником на Красноармейском направлении, проявляя храбрость, самоотверженность и мужество, военнослужащие штурмовых подразделений громят противника обеспечивая мир на донецкой земле", - сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 439-го мотострелкового полка.
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
Вчера, 07:37
 
