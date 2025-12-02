https://ria.ru/20251202/svo-2059220893.html
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Красноармейска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки "Центр" с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале
.
"Сегодня, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 506 и 1435 мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск", - сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ
27-й мотострелковой дивизии.
Белоусов
отметил, что в результате решительных действий освобожден населенный пункт Красноармейск Донецкой Народной Республики
, который имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск.
"Военнослужащие прославленного гвардейского соединения, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои на донецкой земле. В результате профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя", - отметил министр обороны РФ в телеграмме 30-й мотострелковой бригаде.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделений за успешное выполнение задач, верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность в продолжении выполнения поставленных задач, с честью служения России и надежном обеспечении ее безопасности.
"В упорных боях с противником на Красноармейском направлении, проявляя храбрость, самоотверженность и мужество, военнослужащие штурмовых подразделений громят противника обеспечивая мир на донецкой земле", - сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 439-го мотострелкового полка.