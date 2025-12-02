https://ria.ru/20251202/svo-2059212844.html
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая
Вооруженные силы РФ при освобождении Зеленого Гая в Запорожской области взяли под контроль территорию площадью более 8 квадратных километров, сообщило... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
