Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/svo-2059212844.html
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая - РИА Новости, 02.12.2025
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая
Вооруженные силы РФ при освобождении Зеленого Гая в Запорожской области взяли под контроль территорию площадью более 8 квадратных километров, сообщило... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:33:00+03:00
2025-12-02T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052839405_0:175:3047:1889_1920x0_80_0_0_c5ac2d5685466ea9e038fab11bfe1426.jpg
https://ria.ru/20251202/uzel-2059177485.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052839405_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_cfb82105dd5bb967523bfc36e77cb9fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая

МО РФ: при освобождении Зеленого Гая ВС взяли под контроль более восьми кв км

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы МО РФ
Бойцы МО РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы МО РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при освобождении Зеленого Гая в Запорожской области взяли под контроль территорию площадью более 8 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
"Под контроль взята территория площадью более 8 квадратных километров в пределах населённого пункта и прилегающих районов", - говорится в сообщении ведомства.
Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Зелёный Гай в Запорожской области, об этом ранее сообщило министерство обороны России.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала