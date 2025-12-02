Минобороны сообщило подробности об освобождении Зеленого Гая

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при освобождении Зеленого Гая в Запорожской области взяли под контроль территорию площадью более 8 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.

"Под контроль взята территория площадью более 8 квадратных километров в пределах населённого пункта и прилегающих районов", - говорится в сообщении ведомства.