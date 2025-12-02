Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Волчанска расширило буферную зону - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/svo-2059212151.html
Освобождение Волчанска расширило буферную зону
Освобождение Волчанска расширило буферную зону - РИА Новости, 02.12.2025
Освобождение Волчанска расширило буферную зону
Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:32:00+03:00
2025-12-02T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
владимир путин
волчанск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788690565_0:54:2791:1624_1920x0_80_0_0_2745c140336b643ae049b9476d732f0a.jpg
https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059141503.html
россия
харьковская область
волчанск
россия, харьковская область, владимир путин, волчанск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Владимир Путин, Волчанск, Происшествия
Освобождение Волчанска расширило буферную зону

Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСотрудники спецназа МВД ЛНР во время работы по выявлению мест хранения оружия в Волчанске
Сотрудники спецназа МВД ЛНР во время работы по выявлению мест хранения оружия в Волчанске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецназа МВД ЛНР во время работы по выявлению мест хранения оружия в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
"Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Волчанска.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Полностью освобожден". Что для Киева значит потеря Красноармейска
Вчера, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВладимир ПутинВолчанскПроисшествия
 
 
