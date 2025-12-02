https://ria.ru/20251202/svo-2059212151.html
Освобождение Волчанска расширило буферную зону
Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
владимир путин
волчанск
происшествия
россия
харьковская область
волчанск
Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону в Харьковской области