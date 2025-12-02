https://ria.ru/20251202/svo-2059207743.html
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО
Бывший режиссер телепередачи "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, убит в зоне боевых действий, заявила его супруга Галина Спивак. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:19:00+03:00
2025-12-02T14:19:00+03:00
2025-12-02T14:19:00+03:00
россия
Новости
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший режиссер телепередачи "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, убит в зоне боевых действий, заявила его супруга Галина Спивак.
"Василий Хомко... На щите", - написала Спивак на своей странице в социальной сети Instagram*.
Как сообщает ряд украинских СМИ, Хомко добровольно вступил в ряды ВСУ
в марте 2022 года, после чего якобы нес службу в штурмовых подразделениях и силах специальных операций. По словам Спивак, экс-режиссер был убит еще в начале октября, однако до недавнего времени считался пропавшим без вести. Его смерть также подтвердил экс-ведущий шоу Андрей Бедняков, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская