Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 02.12.2025
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО
Бывший режиссер телепередачи "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, убит в зоне боевых действий, заявила его супруга Галина Спивак. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:19:00+03:00
2025-12-02T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО

Воевавший на стороне ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" Хомко погиб в зоне СВО

© Фото : @basil_b_thomasВасилий Хомко
Василий Хомко
© Фото : @basil_b_thomas
Василий Хомко. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший режиссер телепередачи "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, убит в зоне боевых действий, заявила его супруга Галина Спивак.
"Василий Хомко... На щите", - написала Спивак на своей странице в социальной сети Instagram*.
Как сообщает ряд украинских СМИ, Хомко добровольно вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года, после чего якобы нес службу в штурмовых подразделениях и силах специальных операций. По словам Спивак, экс-режиссер был убит еще в начале октября, однако до недавнего времени считался пропавшим без вести. Его смерть также подтвердил экс-ведущий шоу Андрей Бедняков, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
