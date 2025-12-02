Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Кировской области направила гуманитарную помощь в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На фронт отправили 1000 квадратных метров сетки рабицы, 1,5 километра самонесущих изолированных проводов, мешки для укрепления оборонительных позиций, маскировочные сети, печи-буржуйки, медикаменты, технический спирт, трансмиссионное масло, военную форму, укрывные пленки, бензогенераторы, строительные инструменты, а также сладкие подарки и письма от детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в сборе гуманитарного груза приняли представители Кировского союза промышленников и предпринимателей, Нововятского лесопромышленного комбината, благотворительного фонда "Катюша", прокуратуры Кировской области, Омутнинской центральной районной больницы, Кировской фармацевтической фабрики и аптечного склада, а также ученики Оричевской школы, сотрудники коммерческих организаций города Кирова и неравнодушные граждане.