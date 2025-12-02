Рейтинг@Mail.ru
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт
Надежные люди
 
13:31 02.12.2025
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт
Ассоциация ветеранов специальной военной операции Кировской области направила гуманитарную помощь в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.12.2025
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт

Ассоциация ветеранов СВО Кировской области отправила гумпомощь на фронт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Кировской области направила гуманитарную помощь в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На фронт отправили 1000 квадратных метров сетки рабицы, 1,5 километра самонесущих изолированных проводов, мешки для укрепления оборонительных позиций, маскировочные сети, печи-буржуйки, медикаменты, технический спирт, трансмиссионное масло, военную форму, укрывные пленки, бензогенераторы, строительные инструменты, а также сладкие подарки и письма от детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в сборе гуманитарного груза приняли представители Кировского союза промышленников и предпринимателей, Нововятского лесопромышленного комбината, благотворительного фонда "Катюша", прокуратуры Кировской области, Омутнинской центральной районной больницы, Кировской фармацевтической фабрики и аптечного склада, а также ученики Оричевской школы, сотрудники коммерческих организаций города Кирова и неравнодушные граждане.
"Мы видим, как жители Кировской области, предприятия, коммерческие и некоммерческие организации активно помогают нашим защитникам. Бойцы чувствуют поддержку, и это повышает их боевой дух. Всё это приближает нашу победу", — цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра внутренней политики региона Станислава Куршакова.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
Надежные людиКировская областьКиров
 
 
