Путину доложили о ситуации вокруг Северска
Путину доложили о ситуации вокруг Северска - РИА Новости, 02.12.2025
Путину доложили о ситуации вокруг Северска
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев доложил о ситуации внутри и вокруг города Северск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:10:00+03:00
2025-12-02T00:10:00+03:00
2025-12-02T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
россия
сергей медведев
владимир путин
северск
россия
в мире, северск, россия, сергей медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Россия, Сергей Медведев, Владимир Путин
Путину доложили о ситуации вокруг Северска
Командующей группировкой "Юг" Медведев доложил Путину о ситуации вокруг Северска