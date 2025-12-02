https://ria.ru/20251202/svo-2059067505.html
Путин заявил, что российские войска нужно обеспечить к зиме
Военнослужащие ВС РФ зимой должны быть обеспечены всем необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
россия
2025
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
