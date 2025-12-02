https://ria.ru/20251202/svo-2059067228.html
Герасимов рассказал о численности группировки ВСУ у реки Старый Оскол
Герасимов рассказал о численности группировки ВСУ у реки Старый Оскол
Герасимов рассказал о численности группировки ВСУ у реки Старый Оскол
Численность окруженной группировки ВСУ в районе реки Старый Оскол составляет 15 батальонов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
старый оскол
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
старый оскол
россия
Герасимов рассказал о численности группировки ВСУ у реки Старый Оскол
Герасимов: численность войск ВСУ у реки Старый Оскол составляет 15 батальонов