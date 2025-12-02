В Калининграде добавили срок экс-депутату облдумы за дачу взяток

КАЛИНИНГРАД, 2 дек – РИА Новости. Суд в Калининграде добавил срок экс-депутату областной думы Ивану Грибову, уже осужденному за контрабанду сигарет, а теперь - за систематическую дачу взяток бывшему помощнику прокурора Багратионовского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.

Как сообщал региональный СУ СК , 23 мая Ленинградский районный суд в Калининграде уже приговорил экс-депутата калининградской областной думы Ивана Грибова и его сына к 9,5 годам колонии строгого режима за контрабанду сигарет. По данным следствия, Грибов создал организованную группу, которая занималась под Калининградом незаконным производством табачной продукции без федеральных акцизных марок, продавала сигареты в страны ЕС и на территории России на сумму почти 500 миллионов рублей.

Во вторник судом установлено, что Грибов систематически давал взятки А., который занимал должность помощника и старшего помощника прокурора Багратионовского района . Ему стало известно, что Грибов на территории района занимается производством, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированных табачных изделий. Он предложил экс- депутату систематически передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. Грибов согласился, и в период с 2017 по 2019 год передавал взятки сигаретами и денежными средствами. Общая сумма - 253198,95 рубля.

Грибов признан виновным по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, за совершение заведомо незаконных действий и за заведомо незаконное бездействие, совершенная в крупном размере).

"По совокупности преступлений (путем сложения наказания с наказанием по приговору Ленинградского районного суда от 23 мая 2025 года) ему окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере трех миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.