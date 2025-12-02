Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты продюсера Александра Роднянского* на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд в конце ноября оставил жалобу защиты, в которой адвокат просил отменить приговор, без удовлетворения, а само решение – без изменений, сообщается в материалах.