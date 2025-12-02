https://ria.ru/20251202/sud-2059375683.html
Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии
Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии - РИА Новости, 02.12.2025
Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты продюсера Александра Роднянского* на приговор по делу о распространении фейков о российской... РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты продюсера Александра Роднянского* на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в конце ноября оставил жалобу защиты, в которой адвокат просил отменить приговор, без удовлетворения, а само решение – без изменений, сообщается в материалах.
Басманный суд столицы в середине октября 2024 года заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ
по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мосгорсуд
признал приговор законным в феврале этого года.
Роднянский
* объявлен в международный розыск, он был заочно арестован в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента