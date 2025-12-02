Рейтинг@Mail.ru
Суд возобновил процесс по делу об убийстве Рассела Бентли
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 02.12.2025
Суд возобновил процесс по делу об убийстве Рассела Бентли
Суд возобновил процесс по делу об убийстве Рассела Бентли - РИА Новости, 02.12.2025
Суд возобновил процесс по делу об убийстве Рассела Бентли
Судебное дело по убийству корреспондента Sputnik Рассела Бентли возобновлено, сообщила РИА Новости его вдова Людмила. РИА Новости, 02.12.2025
Суд возобновил процесс по делу об убийстве Рассела Бентли

Судебное дело об убийстве в ДНР журналиста Sputnik Рассела Бентли возобновили

Рассел Бентли
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Судебное дело по убийству корреспондента Sputnik Рассела Бентли возобновлено, сообщила РИА Новости его вдова Людмила.
«
"Сегодня судебный процесс был возобновлен именно в части того, что на пятницу назначены дополнительные прения", - сказала она.
Убийство военного корреспондента Рассела Бентли - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
20 июня, 15:11
Собеседница агентства отметила, что на судебном заседании будут прения по ее ходатайству о возвращении дела прокурору на устранение недоработок.
В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Позывной — Техас. История американца, всем сердцем полюбившего Донбасс
20 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкРассел БентлиМаргарита СимоньянДмитрий КиселевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
